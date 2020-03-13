الصحاف عبر “العهد”: استهداف أي فصيل من الحشد يمثل انتهاكا للسيادة العراقية

2020/03/13 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، الدكتور احمد الصحاف، اليوم الجمعة، انه “تم استدعاء سفيري امريكيا وبريطانيا وتسليمها مذكرات احتجاج على خلفية الغارة الغاشمة ليلة امس على مواقع حكومية مدنية وعسكرية”.وقال الصحاف لـ”العهد”، ان “الخارجية قدمت رسالتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بخصوص استهداف مقار حكومية”، مضيفا، ان “رسالتا الرفض تحمل ادانة واستنكار العدوان على […]

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