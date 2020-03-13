شادي الشماوي - الولايات المتّحدة الأمريكية تغادر أفغانستان عقب قتل أكثر من مائة ألف إنسان في - حربها من أجل الخير

2020/03/13 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 638 ، 9 مارس 2020https://revcom.us/a/638/america-leaves-afghanistan-en.htmlفي 29 فيفري ، أمضت الولايات المتحدة تسوية مع طالبان أفغانستان – العدوّ الذى ظلّت تحاربه طوال ما يناهز ال19 سنة- تتعهّد بموجبها بسحب كافة القوّات المسلّحة الأمريكيّة خلال الأربع عشر شهرا الق......

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