بوناب كمال - ضدّ المنهج السّقراطي في التّعليم

2020/03/13 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بوناب_كمال يرى ويليام سوكولوف بأن الطريقة السقراطية (المساءلة الجدلية وسيل الإجابات والفروض ومن ثمّ الدّحض) هي ممارسة تربوية محدودة، وربما سيئة، لأنها تكريس عملي للسلطوية والتسلسل الهرمي وديناميات القوة المرتبطة بالحوار.بعد أكثر من ألفي عام على وفاته، لا زال سقراط يوصف على أنه الفيلسوف الأول لتقاليدنا العظيمة، وزعيم الأنوار ومخترع المواطنة المنشقة، لقد سأل الجميع، وحثّ الأثينيين على التفكير في معتقدات......

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