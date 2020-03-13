سوريا تعلن سلسلة إجراءات احترازية من فيروس كورونا

2020/03/13 | 23:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت السلطات السورية الجمعة سلسلة إجراءات للوقاية من احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد في البلد، ولم تعلن فيه رسميا أي إصابة بعد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

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