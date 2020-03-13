الاعسم: أمريكا لا تريد الخروج من العراق لذلك لم تلتزم بإتمام صفقة التسليح

2020/03/13 | 23:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير الامني، صفاء الاعسم، اليوم الجمعة، انه “لم نرى أي جدية في مقارعة التحالف الدولي في مواجهة الارهاب”.وقال الاعسم لـ”العهد”، ان “هناك ضربات من قبل إسرائيل ومباركة أميركية على مواقع الحشد الشعبي”، مبيناغ، ان “تبريرات اميركا في قصف مقار الحشد الشعبي غير منطقية”.واضاف، ان “منظومة الباتريوت الغرض منها حماية القوات الأميركية من […]

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