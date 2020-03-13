محافظة بإقليم كوردستان تسجل أول إصابة بكورونا

2020/03/13 | 23:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في محافظة حلبجة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أجريت فحوصات مخبرية لـ251 حالة مشتبه بإصابته بفيروس كورونا في عموم الإقليم، وتأكد تشخيص 9 إصابات جديدة في الإقليم.

وأوضحت أن إصابة واحدة في أربيل، و8 أخرى في السليمانية، إحداها لمواطن من سكان دويلة التابعة لمحافظة حليجة، وهو رجل يبلغ من العمر 48 عاماً قدم مؤخراً من إيران.

وبشأن الأشخاص المحجور عليهم، قالت الوزارة إن 842 شخصاً لا يزالون في الحجر من أصل 3219 شخصاً تم الحجر عليهم منذ ظهور الفيروس.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات في عموم العراق إلى 102، بينها 9 حالات وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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