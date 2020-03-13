صحة ذي قار: الفحص المختبري أكد سلامة 8 حالات مشتبه بإصابتها بكورونا

2020/03/13 | 23:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن الفحص المختبري أكد سلامة 8 حالات جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا في ذي قار.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري، في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "دائرتنا ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد 16 عينة جديدة لمرضى مشتبه اصابتهم بفايروس كورونا".

واضاف "ظهرت نتائج الفحص لثمان أشخاص فقط وكانت النتيجة سالبة اي غير مصابة بهذا الفايروس وبأنتظار نتائج العينات الثمان المتبقية ومن ضمنها نتيجة المريض المصاب بكورونا".

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