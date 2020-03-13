2020/03/13 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اتهامها بجلب "كورونا".. الولايات المتحدة تستدعي السفير الصيني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اتهامها بجلب "كورونا".. الولايات المتحدة تستدعي السفير الصيني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اتهامها بجلب "كورونا".. الولايات المتحدة تستدعي السفير الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).