صحة كردستان تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/13 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في الاقليم، فيما أكدت تسجيل 9 اصابات جديدة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد مواطني الاقليم الذين تم وضعهم في الحجر الصحي بلغ 842 شخصاً، حيث تم توزيعهم على 30 مركزاً للحجر".

واضافت أنه "خلال 24 ساعة الماضية تم فحص 251 حالة، منهم 184 في اربيل و67 في السليمانية، وظهرت نتائج التحاليل ان بينهم 9 حالات حامليين للفايروس، وهم 1 في اربيل و8 في السليمانية".

ولفتت الى أنه "تم تسجيل حالةً جديدة لمواطن مصاب بفايروس كورونا يبلغ من العمر 48 عام من ناحية طويلة التابعة لمحافظة لحلبجة كان في الحجر الصحي بعد عودة من ايران".

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