2020/03/13 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، "عملت من ا...





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