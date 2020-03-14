الأيدي المتوضأة

2020/03/14 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي يجيء الإنسان الى هذه الدنيا عاريا باكيا ضعيفا ، تتلقفه الأيدي الحانية وتضمه الصدور المفعمة بشعور الطمأنينة والمحبة ، ثم يتقدم في مسيرته الدنيوية ويكبر رويداً ويتقوى على شؤون الحياة ، ويمارس دوره بطريقة ما يفهمها أو تفرض عليه ، ولعله يستسلم لمايجده من فكر ، ومن عادات وتقاليد ومعايير تربية وتعليم […]

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