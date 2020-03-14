2020/03/14 | 00:13 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يبدو أن لا عودة أميركية لسياسة ضبط النفس التي انتهجها الرئيس السابق #باراك_أوباما، فخَلَفَه #دونالد_ترامب بات يعاقب مخالفيه في الداخل بالطرد، وخصومه في الخارج بنعتهم بصفات غير متداولة في القاموس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتّحدة وإيران: كورونا لا يمنع الصّراع) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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