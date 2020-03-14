صحة كردستان العراق تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/14 | 00:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، امس الجمعة، عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في الاقليم، فيما أكدت تسجيل 9 اصابات جديدة بالفيروس.وذكرت الوزارة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “عدد مواطني الاقليم الذين تم وضعهم في الحجر الصحي بلغ 842 شخصاً، حيث تم توزيعهم على 30 مركزاً للحجر”.واضافت أنه “خلال 24 ساعة […]

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