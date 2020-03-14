2020/03/14 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا في الاقليم، فيما أكدت تسجيل 9 اصابات جديدة بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان تسجل 9 اصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان تسجل 9 اصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).