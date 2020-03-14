نائب عن صادقون يكشف حراكا لحسم ملف الحكومة قبل انتهاء المدة الدستورية

2020/03/14 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة صادقون ثامر ذيبان، اليوم الجمعة، وجود حراك بين الكتل الشيعية لحسم ملف رئيس الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية.

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