بالرابط.. التربية تعلن إطلاق منصة التعليم الإلكتروني تعويضاً عن العطلة الإجبارية غدا

2020/03/14 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مدير التلفزيون التربوي في وزارة التربية، احمد عادل المالكي، اليوم السبت، ان “الوزارة ستطلق يوم غد الاحد منصة نيوتن الالكترونية لتكون متاحة امام الطلبة والتلاميذ كافة، بالتزامن مع تعطيل الدوام في المدارس بسبب وباء كورونا المستجد”.وقال المالكي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان ” نشير الى ان “الوزارة عملت على تأسيس منصة […]

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