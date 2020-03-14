2020/03/14 | 00:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصف مدفعي يرجّح أنه أميركي عند الحدود العراقية السورية

اخبار مباشرة

قصف مدفعي يرجّح أنه أميركي عند الحدود العراقية السورية

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف مدفعي يرجّح أنه أميركي عند الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف مدفعي يرجّح أنه أميركي عند الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).