2020/03/14 | 00:29 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشخيص 9 حالات جديدة بـ(كورونا) في أربيل والسليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 00:29.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشخيص 9 حالات جديدة بـ(كورونا) في أربيل والسليمانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشخيص 9 حالات جديدة بـ(كورونا) في أربيل والسليمانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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