توضيح بشأن سريان حظر التجوال على القطاع الخاص بالسليمانية

2020/03/14 | 00:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت لجنة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في السليمانية يوم الجمعة، إن قرار حظر التجوال يسري على القطاع الخاص باستثناء الشركات التي تقدم خدمات للعامة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لشفق نيوز، إن قرار حظر التجوال يسري على القطاع الخاص أيضاً باستثناء شركات الاتصالات، والكهرباء، والانترنت، والتنظیف، والخدمات التي تحددها قائمقامیة السلیمانیة.

وتابعت بالقول، "بعد حظر التجوال، یجب علی الشرکات والمٶسسات تقلیل ساعات العمل وعدد الموظفین، والعمل وفق تعلیمات الصحة".

وأشارت إلى وجوب أن تقوم كل المٶسسات والشرکات بتنظيف وتعقيم مكاتبها، وتوفیر المستلزمات الصحية والوقائیة للموظفین والعاملین والضیوف بدون مقابل.

وبدأ حظر التجوال منتصف ليل الجمعة - السبت ويستمر لمدة 48 ساعة ويسري على مدينتي أربيل والسليمانية، ضمن مساعي سلطات الإقليم الحد من تفشي فيروس كورونا.

وارتفع عدد المصابين في إقليم كوردستان إلى 28 حالة، بينها وفاة واحدة، وحالة شفاء، في حين وصل عدد الإصابات في عموم العراق إلى 102، بينها 9 حالات وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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