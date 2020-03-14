بالصور.. قاتل صامت يدخل العراق قادما من صحاري الربع الخالي

2020/03/14 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، امس الجمعة، صورا لنوع قاتل من انواع العنكبوت.وقال الناشطون ان “هذا النوع شوهد في مناطق متفرقة من العراق وتم تصوير كما موجود بالصور المرفقة اسفل الخبر”.خبراء في علم الحيوان اكدوا ان “هذا النوع تم يعرف باسم (الساعة الرملية) رصده في العاصمة بغداد ولا يعلم كيف وصل […]

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