2020/03/14 | 00:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقف السني بنينوى يعلن اغلاق الجوامع في عموم المحافظة ويرفع الاذان فيها فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 00:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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