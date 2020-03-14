الفيفا يوصي بتأجيل جميع المباريات الدولية في آذار ونيسان

2020/03/14 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في بيان اليوم الجمعة بتأجيل كافة المباريات الدولية المقررة في آذار الجاري ونيسان المقبل، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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