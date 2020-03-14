قائد عمليات حشد الانبار ينفي وجود قصف أميركي بالقائم

2020/03/14 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح ، وجود قصف اميركي على مقرات الحشد في مدينة القائم غرب الانبار.

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