تجار دمشق: لا نثق بأرقام وبيانات المكتب المركزي للإحصاء

2020/03/14 | 00:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف تجار دمشق بعدم إعطائهم بيانات صحيحة للمكتب المركزي الإحصائي في سوريا، مشيرين إلى حالة انعدام الثقة بين قطاع الأعمال والمكتب، وبمدى سرية هذه البيانات وطريقة استخدامها ودقتها.وكان المكتب

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