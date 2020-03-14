تحليق مكثف للطيران الاميركي جنوب العاصمة بغداد

2020/03/14 | 01:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة الهالم الاخبارية ان مراسل العالم ان مناطق في جنوب العاصمة العراقية بغداد تتعرض حاليا لتحليق مكثف لطيران تحالف العدوان الأمريكي وتحديد...

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