حراك جديد لحسم ملف الحكومة قبل انتهاء المدة الدستورية

2020/03/14 | 01:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي عراقي الجمعة، عن حراك لكتل المكون الشيعي لحسم ملف رئيس الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية....

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