العراق يستدعي السفيرين الأمريكي والبريطاني ويعلن مقتل 5 من جنوده في الضربات الجوية

2020/03/14 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ -‬واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬استدعت‭ ‬السفيرين‭ ‬الأميركي‭ ‬والبريطاني‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الرد‭ ‬الامريكي‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الامريكي‭ ‬وواحد‭ ‬بريطاني‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬التاجي‭ .‬وشنت‭ ‬الطائرات‭ ‬الامريكية‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬دامية‭ ‬ليلا‭ ‬استهدفت‭ ‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬للمليشيات‭ ‬والجيش‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬وقالت‭ ‬بغداد‭ ‬ان‭ […]

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