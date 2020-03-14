اللعب بين القاصف والمقصوف

2020/03/14 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ستتكرر‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ادانة‭ ‬رسمية‭ ‬لقصف‭ ‬المليشيات‭ ‬للقواعد‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الامريكي‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬تعود‭ ‬الإدانة‭ ‬الرسمية‭ ‬ذاتها‭ ‬بشكل‭ ‬معكوس‭ ‬لتكون‭ ‬ضد‭ ‬الجيش‭ ‬الامريكي‭ ‬حين‭ ‬يرد‭ ‬بقصف‭ ‬مقار‭ ‬عسكرية‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬تحمّلها‭ ‬واشنطن‭ ‬مسؤولية‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬لقتل‭ ‬جنودها‭ .‬ الحكم‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بين‭ ‬مطرقة‭ ‬وسندان‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬اليوم‭ […]

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