مصدر أمني يكشف لـ (الزمان) أسباب زيارة رئيس المخابرات المصرية الى السودان

2020/03/14 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬‭-‬فغي‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرى‭ ‬للسودان‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬اظهار‭ ‬دعم‭ ‬النظام‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الارهاب‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬المنتمية‭ ‬لجماعات‭ ‬الاسلام ‭ ‬السياسى‭ ‬والاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬والتى‭ ‬تستهدف‭ ‬امن‭ ‬البلدين‭ ‬وانه‭ ‬تم‭ […]

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