طلال الربيعي - الماركسية و-علم الاقتصاد العصبي!- 2

2020/03/14 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كما اشرت اليه في الحلقة الاولى, ان نشوء ما يسمى علم "الاقتصاد العصبي", يشكل, بدرجة معينة, استجابة فجة للانفصام بين بين العلوم الطبيعية, من جهة, والعلوم الانسانية او الانسانيات عموما, من جهة اخرى, وكما اشار الى ذلك يكل تفصيل عالم الكيمياء الفيزياوية والروائي البريطاني C.P.Snow, والذي عمل كوزير للتكنولوجيا تحت رئيس الوزراء هارولد ويلسون, ولكنه كان أكثر شهرة كمؤلف, فقد كتب ستة عشر روا......

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