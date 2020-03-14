السلطات السورية تستعدّ لمواجهة “كورونا”

2020/03/14 | 01:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة، سلسلة إجراءات وقائية تحسباً لتفشي فيروس “كورونا”.وأعلن رئيس الوزراء، عماد خميس، خلال اجتماع وزاري “تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة…ابتداء من

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