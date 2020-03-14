تسجيل أول إصابة بكورونا في صندوق النقد الدولي

2020/03/14 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل صندوق النقد الدولي، اصابة باحد موظفيه بفيروس كورونا.

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