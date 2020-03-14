الهيموت عبدالسلام - أمراض الفيسبوك

2020/03/14 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الهيموت_عبدالسلام 1/ الذات الكمية:المرض الأكبر من الطبيعي أن تطغى في عصر الرأسمالية المتوحشة الفردانيةُ والذاتية والرقمية والتقييم والبيانات والتبضع والاستهلاك والصورة والفرجة وحب الظهور وغيرها إلى أن جاء الفيسبوك ليُوطد عملية تقدير الذات وتقييمها وتسليعها وتسويقها ،وتحولت الروابط الاجتماعية المباشرة والواقعية إلى روابط افتراضية ومصطنعة إذ أصبح الفرد يقيس نفسه و يُقيم ذاته كَميا بعدد الإعجابات التي يحصل عليها ،......

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