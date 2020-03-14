بشير الحامدي - وباء coronavirus حاصل كذبة الرفاه الذي وعدوا به

2020/03/14 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_الحامدي ـ 1 ـ "إلزموا بيوتكم ...علينا التفكير في الصالح العام" هكذا خاطب رئيس الوزراء الإيطالي الايطاليين قبل أيام تصعيدا للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.ماكرون رئيس فرنسا من جانبه أيضا خاطب أمس الشعب الفرنسي بقوله "مواطني الأعزاء يجب أن نضع المسألة الجماعية فوق مصالحنا الشخصية...هذه هي قيم التعاضد والإخاء التي فوق كل القيم الأخرى...إنه يجب أن نعتمد تنظيما جماعيا جيدا ..." ت......

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