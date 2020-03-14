مايكروسوفت تحول مؤتمرها لحدث رقمي بسبب كورونا

2020/03/14 | 03:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد المؤتمر السنوي لمطوري مايكروسوفت المعروف باسم بيلد(Build) أحدث المؤتمرات التقنية المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، حيث كان عملاق البرمجيات يخطط لعقده في سياتل في الفترة 19-21 مايو/أيار القادم، لكنها قررت تحويله "لمؤتمر رقمي".

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