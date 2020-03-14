قاسم المحبشي - من نحن؟ وماذا سنكون؟ وكيف نعيش؟ قراءة عابرة في كتاب الثورة الرابعة

2020/03/14 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي من نحن؟ وماذا سنكون؟ وكيف نعيش؟ قراءة عابرة في كتاب الثورة الرابعةإذا كان أبسط تعريف للعولمة هو (العالم بعد انكماش الزمان والمكان)، فإن الموكد أن الإعلام الجديد كان له الدور المحور في بلوغ هذا الانكماش، إذ أن التكنولوجيا الرقمية لم تِحدث فقط تحولاً في العالم، بل تمكنت من خلق عالمها المجازي أيضاً، فأقمار الإرسال التلفزيوني الصناعية اليوم مكنت الناس على طرفي الكوكب من التعرض بانتظام لطائفة ......

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