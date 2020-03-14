2020/03/14 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي لم يحدث في تاريخ الاجتماعي منذ حواء و آدم وأنت طالع أن توحد العالم كله كما وحده اليوم فيروس كورونا كتب الفيلسوف العربي أحمد نسيم برقاوي منشورًا بعنوان رسالة إلى الكورونا جاء فيهً"أخفتنا ،أخفتهم أجمعين،أصفرهم وأبيضهم،وأسودهم وأسمرهم، كبيرهم وصغيرهم ،غنيهم وفقيرهم،سيدهم وعبدهم ،حاكمهم ومحكومهم،ملحدهم ومؤمنهم، مليشياتهم وأحرارهم ،عنصريهم وإنسانيهم ،جاهلهم وعالمهم، بنوكهم وعسكرهم وآلاتهم ،دولهم وإمار......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - في تأمل المعنى الفلسفي لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم المحبشي - في تأمل المعنى الفلسفي لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).