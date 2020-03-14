نصائح غذائية أثناء الحجر الصحي

2020/03/14 | 04:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت صحيفة “كيدونا” الإيطالية تقريرا تحدثت فيه عن أهمية تناول الطعام الصحي أثناء الحجر الصحي.وقالت الصحيفة، في تقريرها إن البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا يمكن أن يجعل الشخص يتبنى سلوكيات غير صحية على غرار الشراهة وتناول الوجبات السريعة.وذكرت الصحيفة أن هذه العزلة جعلت الأشخاص يشعرون بالملل ويبحثون عن أشياء يفعلونها […]

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