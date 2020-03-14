برشلونة يزاحم ريال مدريد على صفقة نارية

2020/03/14 | 04:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل مسئولو فريق برشلونة سباق التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، كان يخطط لضمها غريمه الأزلي ريال مدريد.

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