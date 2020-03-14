هل أصيبت سيلين ديون بكورونا؟

2020/03/14 | 04:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اضطرت النجمة سيلين ديون، البالغة من العمر 51 عاماً، إلى تأجيل بعض حفلاتها المقبلة بسبب شعورها ببعض عوارض نزلة البرد.وقد أجرت فحص الكورونا لكن النتائج أكدت أنها غير مصابة.وقالت سيلين ديون في بيان لها عبر صفحتها الرسمية: “أنا آسفة للغاية لإحباط جمهوري في العاصمة واشنطن وبيتسبيرج، آمل أن يتفهمني الجميع”.يذكر […]

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