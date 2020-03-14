نصائح سمية الخشاب لمواجهة كورونا

2020/03/14 | 04:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أسدت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، نصائح لجمهورها، من أجل الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، الذي يجتاح العالم حاليا.وشاركت الخشاب عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، مقطعا مصورا تظهر فيه وهي تتحدث عن وسائل الوقاية من الفيروس التاجي.ودعت الخشاب، في المقطع المصور جمهورها، إلى عدم تناول أطعمة متلجة أو طعام بائت، وأضافت أن فيروس […]

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