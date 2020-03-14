بعد هيفاء وهبي.. أبو هشيمة يخطب ياسمين صبري

2020/03/14 | 04:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت تقارير مصرية محلية الجمعة، عن خطوبة الممثلة ياسمين صبري، على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، صاحب شركة “المصريين” للصلب.وأكد أبو هشيمة صحة ارتباطه رسميا بياسمين صبري، وقال إن هذا الارتباط جرى على المستوى العائلي، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.وأضاف أن تفاصيل وموعد عقد القران سيتم الإعلان قريبا عنه.[…]

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