كيف ستكون وظائف المستقبل الأكثر طلبا؟

2020/03/14 | 04:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت مجلة “إيكيبوس إي تالنتوس” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن مستقبل الوظائف الناشئة والمهارات المهنية التي ستكون الأكثر طلبا في المستقبل.وقالت المجلة في تقريرها، إنه في كل مرة يعقد فيها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، يقع تحليل استنتاجاته بالتفصيل لمحاولة تسليط الضوء على الوظائف الناشئة التي ستحدد مستقبل العمل، فضلا عن المهارات التي ستشهد […]

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