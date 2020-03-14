دراسة: ذوو الأعراض الخفيفة هم الأكثر نشرا لكورونا

2020/03/14 | 04:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون ألمان أن المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذين يعانون من أعراض خفيفة هم الأكثر نشرا للعدوى خلال أسبوع من الإصابة بالفيروس.

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