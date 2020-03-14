متى عليك تناول فيتامين د وكيف يؤثر على نومك؟

2020/03/14 | 05:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف خبراء أن انخفاض في مستويات فيتامين “د” في الجسم يمكن أن يؤدي إلى الأرق واضطرابات أخرى للنوم وهناك شروط لكيفية تناول الفيتامين.ويعاني أكثر من نصف سكان العالم من نقص في فيتامين “د”، بحسب مجلة “إن سي بي آي”، فكل جهاز في الجسم يستخدم الفيتامين، من الحفاظ على صحة العظام مثلا إلى دعم […]

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