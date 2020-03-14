ما أسباب حكة الجلد؟

2020/03/14 | 05:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت الدكتورة كاتارينا شورينجس إن حكة الجلد تعد من المتاعب الصحية المزعجة والصعبة للغاية لأنها ترجع لأسباب عدة عضوية ونفسية.وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن حكة الجلد قد ترجع إلى أمراض جلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي وجدري الماء والحصبة الألمانية والفطريات الجلدية والشرى (أرتيكاريا)، بالإضافة إلى التوتر النفسي.وإلى جانب علاج […]

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