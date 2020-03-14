كيف تُعزز مناعتك ضد كورونا

2020/03/14 | 05:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع انتشار وتفشي فيروس “كورونا” اتجه الكثيرون للاهتمام بالجهاز المناعي لهم من أجل الوقاية من الفيروس ومن نزلات البرد العادية، من خلال أنظمة غذائية ونظم حياة يومية خاصة.عندما يلامس جلدنا فيروس أو جرثومة ما، فإن الجهاز المناعي سيحاول جاهدا منعها من الدخول، إن كان على الجلد أو المخاط الموجود في الأنف أو الميكروبات […]

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