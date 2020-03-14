كيف تعرف ما إذا كان هاتفك الذكي عرضة للاختراق؟

2020/03/14 | 05:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يمكن أن تتعرض الهواتف الذكية القديمة لخطر الاختراق، لذا من المهم التحقق من أن جهازك آمن.ويتميز الهاتف الجديد بكونه محميا بشكل أفضل، مقارنة بالهواتف القديمة.فلماذا تعد أجهزة “أندرويد” وآيفون أقل أمانا عندما تصبح قديمة؟ وجد تحقيق مثير أن ما يصل إلى 40% من مستخدمي “أندرويد”، لا يتلقون “تحديثات أمان حيوية” من […]

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