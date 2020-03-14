9 نصائح للوقاية من كورونا في الجيم

2020/03/14 | 05:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يحرص الكثيرون على ارتياد صالات الجيم لبناء عضلاتهم والحفاظ على لياقتهم البدنية والتخلص من الوزن الزائد.ومع انتشار فيروس كورونا في العديد من البلدان، يحذر الخبراء من الأماكن العامة، التي تعد بيئة خصبة لالتقاط العدوى بالفيروس، ومن بينها الصالات الرياضية التي يرتادها عدد كبير من عشاق الرياضية.وإذا كنت ترغب بمواصلة […]

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