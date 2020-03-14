2020/03/14 | 06:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في حالات الطوارئ الكبيرة، مثل ما يحدث مع تفشي فيروس كورونا الجديد وما تبعه من إغلاق لمدن وفرض حظر صحي، نسمع أحيانا عن أشخاص مستعدين للمجازفة والمخاطرة، بحياتهم، من أجل مساعدة الآخرين في ظل هذه الظروف، كما حدث في ووهان والعديد من المدن الصينية.ومن بين هؤلاء الأشخاص أو “الأبطال” سائق توصل الطلبيات الصيني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة بطولية من قلب ووهان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة بطولية من قلب ووهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).